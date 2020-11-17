Путин: статус Карабаха определится позже

https://static.news.ru/photo/6336cc2a-28fa-11eb-b056-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Статус Нагорного Карабаха будет определён позже, в настоящий момент сохраняется статус-кво, заявил президент России Владимир Путин.

Самое главное, что удалось сделать — это прекратить кровопролитие, — подчеркнул он.

По его словам, принятое соглашение об остановке огня позволит в будущем нормализовать ситуацию. Только по официальным данным во время боевых действий погибли больше 4 тысяч человек, хотя сам Путин считает, что на самом деле жертв было больше, передаёт ТАСС.

Это же не кино, это трагедия, которая происходит в жизни с конкретными людьми, конкретными семьями. Поэтому прекращение кровопролития — это главный результат, — отметил он.

Политик добавил, что не знает, почему премьер-министр Армении Никол Пашинян отказывался от возвращения мирных беженцев в город Шуша. Также Путин рассказал, что власти Азербайджана самостоятельно определят, где суверенной территории их страны будет размещаться мониторинговый центр, который будет использовать беспилотники для контроля ситуации в онлайн-режиме.

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорный Карабах будут введены российские миротворцы, которые будут следить за режимом прекращения огня.

Как писал NEWS.ru, 18 ноября представители дипломатических ведомств Соединённых Штатов и Франции прибудут в Москву для обсуждения конфликта в Нагорном Карабахе.