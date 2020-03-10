https://static.news.ru/photo/54fc0dc2-629f-11ea-a508-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Президент России Владимир Путин призвал власти европейских стран объективно оценить поведение своего руководства в преддверии войны. По его словам, Сталин, в отличие от премьера Франции и Великобритании, не запятнал себя контактами с Гитлером.

Секретные протоколы Молотова и Риббентропа мы осудили, Россия сделала это. Но пускай и другие страны тогда по-честному скажут, как они оценивают поведение своего руководства в те времена, пускай скажут об этом честно, — заявил он в интервью для проекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину».

Он уточнил, что с Гилером встречался и руководитель Польши. Варшава вместе с фюрером поделила Чехословакию, и по сути, договорилась о вводе туда войск.

Ранее, как писал NEWS.ru, Владимир Путин ответил на вопрос журналиста о Второй мировой войне. Он пообещал «повторить», если кто-то снова пойдёт войной на Россию.