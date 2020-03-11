https://static.news.ru/photo/f7aa26a8-636c-11ea-9a3c-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти США пытаются обеспечить существование Украины за деньги России, заявил президент РФ Владимир Путин.

По его словам, сама американская сторона не хочет спонсировать Украину.

Они Украину обхаживают и взяли её под внешнее управление, но хотят, чтобы Украина существовала в том числе и за наши деньги, — отметил российский лидер.

Путин уточнил, речь идёт в том числе о средствах, которые РФ платит за транзит газа в Европу по украинской территории. Под предлогом обеспечения США ввели санкции в отношении «Северного потока — 2», хотя, считает президент, это странный довод.

Он добавил, что при этом российская сторона заинтересована в продолжении транзита, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru. ранее Путин заявил, что санкциями в отношении «Северного потока-2» США стремятся снизить конкурентоспособность Европы и обеспечить преимущества своему сжиженному газу.