Власти США пытаются обеспечить существование Украины за деньги России, заявил президент РФ Владимир Путин.
По его словам, сама американская сторона не хочет спонсировать Украину.
Они Украину обхаживают и взяли её под внешнее управление, но хотят, чтобы Украина существовала в том числе и за наши деньги, — отметил российский лидер.
Путин уточнил, речь идёт в том числе о средствах, которые РФ платит за транзит газа в Европу по украинской территории. Под предлогом обеспечения США ввели санкции в отношении «Северного потока — 2», хотя, считает президент, это странный довод.
Он добавил, что при этом российская сторона заинтересована в продолжении транзита,
Как писал NEWS.ru. ранее Путин заявил, что санкциями в отношении «Северного потока-2» США стремятся снизить конкурентоспособность Европы и обеспечить преимущества своему сжиженному газу.
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