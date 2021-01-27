Путин сравнил ситуацию в мире с тридцатыми годами прошлого века

https://static.news.ru/photo/97bb5616-6098-11eb-af76-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Нынешняя политическая ситуация в мире схожа с обстановкой, которая наблюдалась на международной арене в 1930-х годах. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, который в этом году проходит в онлайн-формате.

По мнению российского лидера, как и в тот исторический период, сейчас существует опасность «столкнуться с настоящим срывом в мировом развитии», который повлечёт за собой борьбу «всех против всех» и попытки решить противоречия «через поиск внутренних и внешних врагов».

В истории нет прямых параллелей, но некоторые эксперты — и я с уважением отношусь к их мнению — связывают текущую ситуацию с 30-ми годами прошлого века. С такой ситуацией можно соглашаться, можно не соглашаться, но по многим параметрам — по масштабу и комплексному системному характеру вызовов, потенциальных угроз — определённая аналогия всё-таки напрашивается, — сказал Путин.

Впрочем, выразил надежду глава государства, трагический исход, подобный Второй мировой войне, в современных реалиях «в принципе невозможен», так как он «означал бы конец цивилизации».

Политик также указал на то, что обострение и ужесточение внутриполитических процессов неизбежно сказывается и на характере международных отношений. Это не добавляет им стабильности. Кроме того, множатся региональные конфликты, деградирует система глобальной безопасности.

Путин подчеркнул, что ситуация в мире «может развиваться непредсказуемо и неуправляемо, если, конечно, ничего не предпринимать, чтобы этого не случилось».

Ранее NEWS.ru писал, что Путин также отметил риски нарастания международных противоречий, которые, на его взгляд, могут проявляться практически во всех сферах. По его словам, распространение коронавируса ускорило структурные изменения в мировой экономике и политике, однако эти перемены начали формироваться и до пандемии.