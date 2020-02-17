https://static.news.ru/photo/2f8691e4-516e-11ea-ab07-fa163e074e61_660.jpg Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский и Владимир Путин Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Российский лидер Владимир Путин задал вопрос украинскому президенту Владимиру Зеленскому о планах Киева выполнять Минские договорённости. Вопрос прозвучал в контексте разговора о проведении нового саммита в «нормандском формате». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Прямой вопрос был обусловлен именно темой обсуждения хода подготовки возможной очередной встречи на высшем уровне в «нормандском формате» в Берлине, о возможности проведения которой говорилось в Париже, — пояснил Песков.

Он не рассказал, что на вопрос Путина ответил Зеленский. Президенты общались в ходе телефонного разговора 14 февраля.

Мы не вправе предавать огласке детали телефонных разговоров, — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Он напомнил, что в Париже был принят документ, в котором подчёркивалась безальтернативность Минских договорённостей и необходимость их выполнения, сообщает ТАСС.

NEWS.ru писал, что в Госдуме усомнились в способности Владимира Зеленского закончить войну в Донбассе. По словам российского депутата Виктора Водолацкого, заявления Зеленского идут вразрез с действиями украинских военных. 15 февраля глава Украины заявил в Мюнхене, что для него конфликт в Донбассе закончился. При этом в Донбассе фиксируются обстрелы мирного населения из тяжёлых орудий.