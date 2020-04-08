Путин: справились с печенегами, «победим и эту заразу коронавирусную»

https://static.news.ru/photo/03ec8362-79d3-11ea-b482-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент Владимир Путин в третьем подряд обращении к нации заявил, что Россия победит коронавирус, как когда-то пережила набеги печенегов и половцев — степных племён, которые атаковали древнерусские города до нашествия монголов в XIII веке.

Всё проходит, и это пройдет. Наша страна не раз проходила через серьёзные испытания: и печенеги её терзали, и половцы — со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы всё преодолеем, — заявил Путин.

Президент поблагодарил врачей и волонтёров за самоотверженную работу и призвал россиян перетерпеть необходимость сидеть в четырёх стенах, «потому что выбора нет».

Как писал NEWS.ru, обращение 8 апреля стало вводной частью онлайн-совещания Путина с губернаторами. Президент предостерёг глав регионов от введения избыточных и лишних ограничений на территориях, куда ещё не пришёл коронавирус.

В России число зарегистрированных пациентов с COVID-19 превысило 8,6 тысячи.