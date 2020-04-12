Путин созвонился с главами США и Саудовской Аравии

https://static.news.ru/photo/b0d15ac6-7cf3-11ea-9fc8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский лидер Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом и королём Саудовской Аравии Салманом ибн Абдул-Азиз Аль Саудом.

Лидерами была поддержана <...> договорённость о поэтапном добровольном ограничении объёма добычи нефти в целях стабилизации глобальных рынков и обеспечения устойчивости мировой экономики в целом. Она вступает в силу, — отмечено в сообщении на сайте Кремля.

Путин отдельно обсудил с Трампом ситуацию на рынке нефти и «актуальные вопросы обеспечения стратегической безопасности».

Как писал NEWS.ru, 12 апреля страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на 9,7 миллиарда баррелей в сутки. Россия стала одним из ключевых участников сделки, согласившись добывать 8,5 миллиона баррелей вместо 11 миллионов.

По словам министра энергетики России Александра Новака, не входящие в организацию США сами предложили снизить добычу на 2-3 миллиона баррелей.