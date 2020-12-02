Путин сообщил об усилиях России и Таджикистана в борьбе с терроризмом

https://static.news.ru/photo/f0dbcf94-348f-11eb-a67c-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Россия совместно с Таджикистаном продолжит сдерживать проникновение террористов из сопредельных стран, сообщил президент РФ Владимир Путин.

По его словам, Таджикистану принадлежит особая роль в сдерживании угроз. В частности, это касается проблем с проникновением наркотиков.

Здесь Таджикистан выполняет огромную позитивную работу, будем вместе с вами это делать и дальше, помогая в том числе с использованием наших возможностей той военной структуры российской, которая находится на территории Таджикистана, — подчеркнул российский лидер в ходе сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Расположенная в Таджикистане 201-я военная база является крупнейшим российским военным объектом за её пределами. Она дислоцируется в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться на территории республики до 2042 года.

Ранее NEWS.ru писал, что Путин оценил совместную работу стран — членов ОДКБ в вопросе борьбы с терроризмом и организованной преступностью. По его словам, в течение года государства — члены ОДКБ продолжили взаимодействовать в данной сфере.