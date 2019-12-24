https://static.news.ru/photo/f71bbaf0-2661-11ea-97e6-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Выполнение национальных целей развития России должно быть направлено на объединение политических сил. Разногласия между ними есть и будут, однако интересы государства должны быть выше конъюнктуры. С таким заявлением во вторник, 24 декабря, выступил президент страны Владимир Путин.

Национальный лидер подчеркнул, что объединение политических сил должно происходить при реализации целей национального развития вне зависимости от идеологических разногласий.

Противоречия всегда будут, но интересы России, интересы нашего народа должны быть всегда выше текущей политической конъюнктуры, — цитирует ТАСС Владимира Путина.

Как ранее писал NEWS.ru, президент заявил, что в вопросе вооружения не может быть «шахматной ничьей». Такой расклад недопустим, поэтому российская военная техника должна превосходить зарубежную.