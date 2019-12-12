https://static.news.ru/photo/ece88afc-1cef-11ea-b60f-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Само развитие жизни сейчас требует нового осмысления Конституции. Данное заявление в четверг, 12 декабря, сделал президент России Владимир Путин во время встречи с судьями Конституционного суда.

Глава государства рассказал о том, каким правилам должны отвечать новые законы. По словам Путина, вводимые правовые нормы нужно оформить так, чтобы свести к минимуму возможность ущемления прав человека.

Также закреплённые механизмы должны быть чёткими и отлаженными. Важно, чтобы законы соответствовали общепризнанным мировым стандартам в сфере защиты прав и свобод человека.

За 26 лет существования Конституции, говорит Путин, казалось бы, все внимательно прочли этот важнейший текст и разобрались с тем, как применять его нормы.

Однако толкование Основного закона — процесс непрерывный. Именно от глубокого, сущностного понимания Конституции напрямую зависит качество принимаемых законов и жизни людей, а также развитие общества и эффективность самого государства, — приводит слова главы государства «Коммерсант».

Как ранее писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему не известно о каких-либо планах по изменению Конституции РФ. Результаты опроса Фонда общественного мнения, согласно которым 68% респондентов выступили за внесение поправок в основной закон страны, представитель Кремля комментировать не стал, так как ему не известны «детали этого опроса».