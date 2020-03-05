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Российский президент Владимир Путин подсчитал количество нападений на военную базу РФ в Хмеймиме. По словам политика, с начала 2020 года было совершено около 15 провокаций.

Продолжались атаки радикалов и на российскую базу Хмеймим, 1 марта была предпринята очередная попытка поразить ее из реактивных систем залпового огня. Всего с начала года было зафиксировано 15 нападений на Хмеймим, — цитирует Путина ТАСС.

Ранее в Москве завершились переговоры российского и турецкого лидеров. Главной темой стала ситуация, которая сложилась в Сирии.

NEWS.ru писал, что режим прекращения огня в Идлибе будет введён 6 марта. Однако турецкая сторона оставит за собой право на ответные действия в адрес правительственных сил Сирии.