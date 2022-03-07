Путин сообщил Моди об открытии гуманитарных коридоров на Украине

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Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре сообщил премьер-министру Индии Нарендру Моди о ситуации на Украине, сообщается на сайте Кремля. Глава РФ рассказал о введении режима тишины и открытии гуманитарных коридоров. Также стороны обсудили вопрос об эвакуации с Украины граждан Индии.

Владимир Путин проинформировал премьер-министра Индии о том, что, учитывая обострение гуманитарной обстановки, Вооружённые силы России объявили о введении сегодня режима тишины и открытии гуманитарных коридоров, — говорится в сообщении.

Отмечается, что российский лидер сообщил индийскому премьеру о препятствиях вывода мирных граждан со стороны Украины.

Ранее представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин заявил, что украинские военные закрыли проход по гуманитарным коридорам жителям Волновахи и Мариуполя. Он отметил, что на этих территориях идут бои.

По просьбе главы Франции Эммануэля Макрона Вооружённые силы РФ с 10:00 7 марта объявили режим тишины. Также были открыты гуманитарные коридоры в ряде украинских городов, среди которых Киев, Мариуполь, Харьков и Сумы.

Украина отказалась от открытия гуманитарных коридоров, предложенных Россией, назвав условие «неприемлемым» для украинской стороны. Согласно обнародованным маршрутам, РФ предлагала выводить беженцев с Украины на территорию России.