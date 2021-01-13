Путин сообщил Эрдогану об итогах встречи с Алиевым и Пашиняном

https://static.news.ru/photo/559a3690-559d-11eb-98d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин проинформировал своего турецкого коллегу Реджепа Эрдогана об основных итогах трёхсторонней встречи с участием главы Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, посвящённой ситуации в Нагорном Карабахе. Разговор Путина и Эрдогана состоялся по телефону, сообщила пресс-служба Кремля.

Там подчеркнули, что президент Турции выразил поддержку, отметив усилия российской стороны в урегулировании нагорнокарабахского конфликта, а также высказался за продолжение координации действий России и Турции. Это, по мнению Эрдогана, будет в интересах экономического развития региона и продвижения взаимовыгодных проектов.

Что касается взаимоотношений Москвы и Анкары, Путин и Эрдоган «уделили внимание задачам увеличения объёмов взаимного товарооборота, расширения сотрудничества на ключевых направлениях, а также проблематике борьбы с пандемией коронавируса, включая реализацию планов по совместному производству и применению вакцин», сказано в сообщении пресс-службы.

Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией возобновился 27 сентября. Баку начал контрнаступательную операцию, которая продлилась две недели. В ночь на 10 ноября Алиев, Путин и Пашинян подписали совместное заявление об условиях прекращения вооружённого конфликта. По условиям документа армии противостоящих стран остались на занятых местах, а в регион для контроля за соблюдением режима прекращения огня были введены российские миротворцы.

Трёхсторонняя встреча Путина, Алиева и Пашиняна прошла в Москве 11 января, политики обсудили мирное соглашение по Нагорному Карабаху.

В ходе диалога Путин выразил уверенность, что реализация достигнутых в Москве договорённостей по Карабаху пойдёт на пользу армянскому и азербайджанскому народам, региону в целом, а значит, и интересам Российской Федерации. Российский лидер также заявил, что условия мирного соглашения по Нагорному Карабаху соблюдаются и серьёзных инцидентов в настоящее время нет. Он выразил удовлетворение тем, что кровопролитие удалось прекратить, писал NEWS.ru.