https://static.news.ru/photo/e9e20d66-271b-11ea-b874-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин заявил, что у него нет уверенности, что большинство россиян почувствовали изменение своей жизни к лучшему в результате реализации национальных проектов.

Самый главный, ключевой результат, которого нам предстоит добиться, — это реальные перемены в жизни людей. Не уверен, что у большинства людей есть сейчас такое ощущение, — цитирует «Интерфакс» выступление Путина на заседании Президентского совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

По его словам, об этом говорят даже опросы общественного мнения структурами, «которым мы не можем не доверять, в том числе Федеральной службой охраны». Путин выступил против того, чтобы корректировать целевые показатели проектов и снижать заявленную планку.

Как писал NEWS.ru, ранее Путин призвал сделать всё для улучшения структуры и качества экономики в стране. По его словам, нужно сделать всё для того, чтобы увеличить темпы роста экономики, улучшить её структуру и качество. По словам президента, это повысит уровень жизни россиян. Он также добавил, что нынешний рост экономики недостаточен, поэтому необходимо двигаться дальше.