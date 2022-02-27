Путин сообщил Беннету, что Киев не воспользовался возможностью переговоров

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом сообщил, что украинская сторона до сих пор не воспользовалась возможностью переговоров, проявив тем самым непоследовательность. Россия же, в свою очередь, готова к этому процессу в Гомеле, передаёт пресс-служба Кремля.
Было также отмечено, что российская делегация находится в белорусском городе Гомеле и готова к переговорам с представителями Киева, которые, проявляя непоследовательность, до сих пор не воспользовались этой возможностью, — отмечается в сообщении.
Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Её целью глава государства назвал демилитаризацию Украины.
Ранее пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров рассказал, что украинская сторона не будет участвовать в переговорах с РФ в белорусском Гомеле, потому что не готова выслушивать предварительные условия. По его словам, мероприятие в Гомеле обсуждалось, но в последний момент российская сторона потребовала «сложить оружие».