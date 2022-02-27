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Путин сообщил Беннету, что Киев не воспользовался возможностью переговоров

Путин заявил Беннету, что Украина не воспользовалась возможностью переговоров
15:16, 27 февраля 2022
Путин сообщил Беннету, что Киев не воспользовался возможностью переговоров Президент РФ Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press
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Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом сообщил, что украинская сторона до сих пор не воспользовалась возможностью переговоров, проявив тем самым непоследовательность. Россия же, в свою очередь, готова к этому процессу в Гомеле, передаёт пресс-служба Кремля.

Было также отмечено, что российская делегация находится в белорусском городе Гомеле и готова к переговорам с представителями Киева, которые, проявляя непоследовательность, до сих пор не воспользовались этой возможностью, — отмечается в сообщении.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Её целью глава государства назвал демилитаризацию Украины.

Ранее пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров рассказал, что украинская сторона не будет участвовать в переговорах с РФ в белорусском Гомеле, потому что не готова выслушивать предварительные условия. По его словам, мероприятие в Гомеле обсуждалось, но в последний момент российская сторона потребовала «сложить оружие».

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