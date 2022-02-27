Путин сообщил Беннету, что Киев не воспользовался возможностью переговоров

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Российская делегация прибыла в Белоруссию на переговоры с украинцами, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В состав вошли представители МИД, Минобороны и других ведомств, включая администрацию главы государства, передаёт ТАСС.

Будем готовы начать эти переговоры в Гомеле, — сказал Песков. Как заявил ранее представитель Кремля, Россия готова к переговорам с руководством Украины о её нейтральном статусе и отказе от размещения...