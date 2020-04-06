Путин сократил до минимума очные контакты

https://static.news.ru/photo/20eb4d48-77f5-11ea-9547-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России свёл к минимуму очные контакты, но полностью от них не отказался. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

В частности, глава государства 6 апреля проведёт совещание с полномочным представителем в ДФО Юрием Трутневым и министром по развитию Дальнего Востока и Арктики Александром Козловым.

Коронавирус коронавирусом, а развитие таких важнейших регионов страны, как Дальний Восток, остаётся в числе приоритетов президента, — цитирует Пескова ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что, по словам пресс-секретаря президента, удалённый режим работы Путина продлится ещё как минимум неделю. Песков отметил, что это не связано с обнаружением коронавируса у главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, с которым глава государства ранее встречался лично.