https://static.news.ru/photo/ad079a4a-d898-11e9-bb33-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Россия и Турция практически завершили работу по подготовке межправительственного соглашения о расчётах в национальных валютах. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.

3 сентября мы передали нашим турецким друзьям проект межправсоглашения о расчётах в национальных валютах, — цитирует сайт Кремля Путина.

Президент РФ на переговорах с Реджепом Тайипом Эрдоганом попросил турецкую сторону отреагировать на это соглашение «как можно быстрее», подчеркнув, что «это результат фактически совместной работы».

Как писал News.ru, Владимир Путин прибыл в Турцию, чтобы принять участие в Пятой трёхсторонней встрече глав государств — гарантов Астанинского процесса. Лидеры России, Турции и Ирана рассмотрят дальнейшие совместные усилия по достижению мирного урегулирования в Сирии. Кроме того, политики проведут ряд рабочих встреч.