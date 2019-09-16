Россия и Турция практически завершили работу по подготовке межправительственного соглашения о расчётах в национальных валютах. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.
3 сентября мы передали нашим турецким друзьям проект межправсоглашения о расчётах в национальных валютах, — цитирует сайт Кремля Путина.
Президент РФ на переговорах с Реджепом Тайипом Эрдоганом попросил турецкую сторону отреагировать на это соглашение «как можно быстрее», подчеркнув, что «это результат фактически совместной работы».
Как писал News.ru, Владимир Путин прибыл в Турцию, чтобы принять участие в Пятой трёхсторонней встрече глав государств — гарантов Астанинского процесса. Лидеры России, Турции и Ирана рассмотрят дальнейшие совместные усилия по достижению мирного урегулирования в Сирии. Кроме того, политики проведут ряд рабочих встреч.