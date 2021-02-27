Путин собирается провести совещание по вопросам развития угольной отрасли

Президент России Владимир Путин на следующей неделе (1–7 марта) может провести совещание, на котором будут обсуждаться вопросы развития угольной отрасли.
Кроме того, в этот же период глава государства планирует встретиться с волонтёрами из объединения «Мы вместе»,
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявлял, что ежегодная расширенная коллегия МВД находится в стадии подготовки и может состояться в первые дни марта. Президент традиционно выступает на этом мероприятии.
Угольные предприятия Кемеровской области пострадали в 2020 году из-за коронавируса, однако сейчас, на фоне «сырьевого» конфликта Китая и Австралии, они рискуют упустить шанс получить рекордную прибыль и решить, наконец, собственные проблемы. Дело в том, что на нескольких шахтах никак не могут определиться с собственниками, даже при участии правительства РФ. NEWS.ru выпустил материал с разбором этой ситуации.