16+

Рубрики

Медиа

Архив

Политика

Путин собирается провести совещание по вопросам развития угольной отрасли

14:38, 28 февраля 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин на следующей неделе (1–7 марта) может провести совещание, на котором будут обсуждаться вопросы развития угольной отрасли.

Кроме того, в этот же период глава государства планирует встретиться с волонтёрами из объединения «Мы вместе», сообщил телеканал «Россия 1». Главу государства также ожидают на итоговой коллегии Министерства внутренних дел РФ.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявлял, что ежегодная расширенная коллегия МВД находится в стадии подготовки и может состояться в первые дни марта. Президент традиционно выступает на этом мероприятии.

Угольные предприятия Кемеровской области пострадали в 2020 году из-за коронавируса, однако сейчас, на фоне «сырьевого» конфликта Китая и Австралии, они рискуют упустить шанс получить рекордную прибыль и решить, наконец, собственные проблемы. Дело в том, что на нескольких шахтах никак не могут определиться с собственниками, даже при участии правительства РФ. NEWS.ru выпустил материал с разбором этой ситуации.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео