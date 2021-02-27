Путин собирается провести совещание по вопросам развития угольной отрасли

https://static.news.ru/photo/1a7b3cde-79bb-11eb-94c4-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин на следующей неделе (1–7 марта) может провести совещание, на котором будут обсуждаться вопросы развития угольной отрасли.

Кроме того, в этот же период глава государства планирует встретиться с волонтёрами из объединения «Мы вместе», сообщил телеканал «Россия 1». Главу государства также ожидают на итоговой коллегии Министерства внутренних дел РФ.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявлял, что ежегодная расширенная коллегия МВД находится в стадии подготовки и может состояться в первые дни марта. Президент традиционно выступает на этом мероприятии.

Угольные предприятия Кемеровской области пострадали в 2020 году из-за коронавируса, однако сейчас, на фоне «сырьевого» конфликта Китая и Австралии, они рискуют упустить шанс получить рекордную прибыль и решить, наконец, собственные проблемы. Дело в том, что на нескольких шахтах никак не могут определиться с собственниками, даже при участии правительства РФ. NEWS.ru выпустил материал с разбором этой ситуации.