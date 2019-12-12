https://static.news.ru/photo/d7d3e53e-1cf5-11ea-8493-fa163e074e61_660.jpgВладимир Путин и Ростислав ГольдштейнФото: Алексей Дружинин/РИА Новости
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин принял отставку губернатора Еврейской Автономной области (ЕАО) Александра Левинталя и назначил сенатора от ЕАО Ростислава Гольдштейна врио руководителя региона.
Путин подписал указ об отставке Левинталя по собственному желанию, — цитирует ТАСС Пескова.
Этим же указом Путин назначил Гольдштейна временно исполнять обязанности руководителя региона. Президент уже провёл с ним рабочую встречу.
Как писал NEWS.ru, в этот же день Путин принял заявление об отставке губернатора Иркутской области Сергея Левченко. На его место назначен замглавы МЧС Игорь Кобзев. О заместителе главы МЧС известно, что он родился 29 октября 1966 года. Закончил высшее военное авиационное инженерное училище, а затем ВГУ, Воронежский институт экономики и социального управления и Академию Государственной противопожарной службы МЧС России.