Владимир Путин и Ростислав Гольдштейн Владимир Путин и Ростислав Гольдштейн Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин принял отставку губернатора Еврейской Автономной области (ЕАО) Александра Левинталя и назначил сенатора от ЕАО Ростислава Гольдштейна врио руководителя региона.

Путин подписал указ об отставке Левинталя по собственному желанию,цитирует ТАСС Пескова.

Этим же указом Путин назначил Гольдштейна временно исполнять обязанности руководителя региона. Президент уже провёл с ним рабочую встречу.

Как писал NEWS.ru, в этот же день Путин принял заявление об отставке губернатора Иркутской области Сергея Левченко. На его место назначен замглавы МЧС Игорь Кобзев. О заместителе главы МЧС известно, что он родился 29 октября 1966 года. Закончил высшее военное авиационное инженерное училище, а затем ВГУ, Воронежский институт экономики и социального управления и Академию Государственной противопожарной службы МЧС России. 

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