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Само развитие жизни сейчас требует нового осмысления Конституции. Данное заявление в четверг, 12 декабря, сделал президент России Владимир Путин во время встречи с судьями Конституционного суда.

Глава государства рассказал о том, каким правилам должны отвечать новые законы. По словам Путина, вводимые правовые нормы нужно оформить так, чтобы свести к минимуму возможность ущемления прав человека. Также закреплённые...