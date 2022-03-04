Путин: семьи погибших на Украине военных получат по 12 млн рублей

Президент России Владимир Путин во время выступления в Совете безопасности РФ поручил выплатить семьям военнослужащих, погибших в ходе спецоперации на Украине, пособия и единовременные выплаты в размере 7,4 млн. рублей. Также каждая семья получит допвыплату в 5 млн рублей. Раненые получат соответствующие выплаты по страховке и единовременному пособию.

Всем членам семей военнослужащих, погибших во время спецоперации на Украине, будут перечислены страховое обеспечение и единовременное пособие — это 7 млн 421 тыс. рублей, — сказал Путин в ходе выступления.

Дополнительную выплату в 5 млн рублей получат семьи погибших сотрудников Минобороны РФ и других силовых ведомств в ходе спецоперации на Украине. Он отметил, что семьям погибших будет выплачиваться ежемесячная семейная компенсация.

Кроме того, выплаты получат раненые — единовременное пособие и страховые выплаты. Контрактники, получившие травму и позднее признанные негодными к прохождению военной службы, получат единовременное пособие 2 млн 969 тыс. рублей. При инвалидности — ежемесячную денежную компенсацию.

Сотрудники Минобороны и других силовых ведомств, которые участвовали в спецоперации на Украине и получили ранения, получат дополнительные выплаты по 3 млн рублей.

2 марта представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что в ходе спецоперации на Украине погибли 498 российских военных, 1597 получили ранения. Он добавил, что украинская сторона потеряла убитыми 2870 человек. Он добавил, что информация о задействовании солдат срочной службы и курсантов, а также данные о «неисчислимых потерях» российских военных являются целенаправленной дезинформацией.