https://static.news.ru/photo/fd932814-c58b-11e9-a488-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Российский президент Владимир Путин во время совещания с членами Совета безопасности РФ, где обсуждался Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) и недавние ракетные испытания США, сделал важное заявление. Обнародовано оно будет позже, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

На совещании в основном обсуждалась проблематика ДРСМД в контексте недавнего испытания Соединёнными Штатами Америки ракеты среднего радиуса действия сухопутным наземным стартом, — цитирует Пескова РИА Новости .

Песков также рассказал, что на встрече присутствовали премьер-министр Дмитрий Медведев, спикер СФ Валентина Матвиенко, руководитель администрации президента Антон Вайно, председатель Госдумы Вячеслав Володин, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, министр иностранных дел Сергей Лавров, глава МВД России Владимир Колокольцев, министр обороны России Сергей Шойгу и директор СВР Сергей Нарышкин.

19 августа Вашингтон провёл испытания ракеты, характеристики которой подпадают под действие ДРСМД. Запуск состоялся с острова Сан-Николас в Калифорнии. Дальность полёта устройства наземного базирования составила около 500 километров. Позднее была опубликована и видеозапись запуска, сообщает РИА Новости.

Ранее сенатор Алексей Пушков назвал главную причину обвинений США в нарушении Россией ДРСМД, писал News.ru.