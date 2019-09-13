https://static.news.ru/photo/01b9669a-d588-11e9-bbee-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин (в центре) Фото: kremlin.ru

Президент Владимир Путин во время открытия переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху отметил важность взаимодействия двух стран в вопросе безопасности в условиях сохраняющейся угрозы терроризма.

Он добавил, что действия главы правительства ближневосточного государства помогли развитию двусторонних отношений.

Скажу прямо, не побоюсь этого, в значительной степени благодаря вашим усилиям наши отношения приобрели новое качество и по вопросам безопасности, по линии военного сотрудничества, — подчеркнул он.

Политик добавил, что в Кремле рассчитывают на победу ответственных людей на предстоящих выборах в парламент Израиля. Он понадеялся на сохранение достигнутых успехов в межгосударственном диалоге, передаёт ТАСС .

Как писал News.ru, визит премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Сочи 12 сентября подытожил попытки израильского политика превратить во внутриполитический капитал свои связи на мировой арене. Важным контекстом переговоров с Путиным можно считать еле угадываемую боязнь властей еврейского государства, что США и Иран сейчас способны наладить полноценный публичный канал коммуникации.