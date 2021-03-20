Путин считает, что возвращение Крыма говорит об укреплении России

https://static.news.ru/photo/04a99eb6-8a35-11eb-b0f1-96000091f725_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин заявил, что воссоединение Крыма с Россией — историческое событие, свидетельствующее об укреплении государства изнутри.

Что касается возвращения Крыма и Севастополя, как я в своё время говорил «в родную гавань», то да, это, конечно, очень яркое событие. Историческое, без всякого преувеличения, событие. И это результат укрепления нашего государства изнутри, — заявил Путин в эфире телеканала «Россия 1».

Он добавил, что главной вехой последних 20 лет считает «собирание, восстановление России как единого централизованного государства».

По словам Путина, в конце 1990-х страна оказалась у очень опасной черты, но «благодаря огромному терпению, трудолюбию и мужеству» россиян, в том числе простых солдат, «которые столкнулись с очень большой террористической угрозой, в том числе на Северном Кавказе», эти трудности удалось преодолеть, восстановить страну и экономику.

Экономические показатели 20-летней давности кардинально отличаются от нынешних. И вот это, пожалуй, самое главное, что было сделано, — подчеркнул глава РФ, пояснив, что имеет ввиду восстановление социальной сферы, доходов и благополучия граждан.

Как писал NEWS.ru, во время поздравления с седьмой годовщиной воссоединения Крыма с Россией на концерте в «Лужниках» Путин назвал Крымский полуостров святым для русского народа местом и напомнил, что именно в Херсонесе принял крещение основатель Руси князь Владимир. По его словам, в Крыму находится «центр формирования духовного единства, которое в конечном итоге легло в основу формирования русской нации и единого централизованного Российского государства». Он подчеркнул, что Крым для россиян — чрезвычайно важное место для сердца, для души и веры.

Крым и Севастополь в 2014 году, став частью России, оставили позади своё гнетущее и тёмное безвременье, которое началось в 1954 году после решения генсека Никиты Хрущёва отдать полуостров Украине. Ранее такое заявление сделал руководитель СВР Сергей Нарышкин. Он подчеркнул, что выбор жителей Крыма, сделанный семь лет назад, восстановил утраченную когда-то историческую справедливость.