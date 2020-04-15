Путин заявил, что сделку ОПЕК+ должны исполнять все участники

https://static.news.ru/photo/33906304-59df-11ea-88a2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин заявил о важности исполнения сделки ОПЕК+ всеми её участниками. Так он прокомментировал доклад главы Минэнерго Александра Новака о результатах переговоров по новой сделке ОПЕК+.

Важно, чтобы все исполняли эти достигнутые договорённости. Нужно быть в постоянном контакте со всеми коллегами, главным образом, с ведущими игроками, — цитирует ТАСС Путина.

Как писал NEWS.ru, Александр Новак ранее сообщил, что в соглашении стран ОПЕК+ по нефтедобыче российский лидер Владимир Путин сыграл ключевую роль. Одним из важнейших моментов стали неоднократные переговоры с американским президентом Дональдом Трампом и королём Саудовской Аравии Салманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом. По словам Новака, без участия Путина сделка могла бы вообще не состояться.

Новое соглашение Россия и страны ОПЕК+ заключили 12 апреля. Снижение нефтедобычи в рамках договора составит 9,7 миллиона баррелей в сутки на май-июнь 2020 года. При этом страны Ближнего Востока пообещали добровольно сократить добычу чёрного золота ещё на 2 млн баррелей в сутки сверх оговоренного. Страны G20 тоже собираются снизить её дополнительно на 3,7 миллиона.