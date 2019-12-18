https://static.news.ru/photo/ba1e5b38-2253-11ea-ad98-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент Владимир Путин заявил, что нет необходимости пересматривать национальные проекты.

По его мнению, ситуация с их реализацией в целом нормальная и хорошо контролируется.

Персональная ответственность введена, но её, безусловно, можно ещё и усилить, детализировать, — подчеркнул он.

Президент также отметил, что правительство раньше не работало с помощью подобных инструментов и добавил, что были госпрограммы, однако нацпроекты — это нечто другое.

Конечно, у меня чувство тревоги там возникло по поводу того, как это будет дальше двигаться, — поделился Путин.

При этом он уточнил, что из 38 целей по нацпроектам, запланированные на текущий год, реализованы 26 задач. В примера российский лидер привёл расселение аварийного жилья.

Ранее глава государства допустил внесение отдельных поправок в российскую конституцию, однако подчеркнул, что основная часть главного закона страны должна оставаться неизменной.

Как писал NEWS.ru, премьер-министр Дмитрий Медведев заявил на заседании Госдумы о надеждах на более успешную работу по реализации национальных проектов в 2020 году. По словам премьера, стадии старта, подготовки и преодоления рутины — позади.

NEWS.ru ведёт онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.