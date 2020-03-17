https://static.news.ru/photo/37a652d6-6822-11ea-b360-fa163e074e61_660.jpg Фото: duma.gov.ru

Президент РФ Владимир Путин считает, что оппозиция России нужна, но в парламенте не должно быть «бардака и шоу». Он не согласился с тем, что оппозиция в стране «ручная», и напомнил о действующих четырёх парламентских партиях, у которых есть «свой взгляд на вещи».

И системная оппозиция нужна, и несистемная нужна. Но бардак нам не нужен. И шоу нам не нужно. Нам нужна серьёзная политическая деятельность, — заявил он ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

Президент подчеркнул, что парламент — это место для дискуссий, а не для драк, «внутренних разборок и самопиара». Он вспомнил 1990-е годы, когда в российском парламенте были «сплошные драки» и принимались решения невозможные для исполнения, из-за чего экономика была загнана в тупик.

Как писал NEWS.ru, Путин заявил, что все политики, находящиеся на государственных должностях, в том числе оппозиционеры, должны иметь равные возможности для работы. Государство обязано создать условия для того, чтобы человек любых взглядов, каких бы он ни придерживался, имел возможность эффективно работать. Российский лидер также отметил, что народные избранники получают одинаковые автомобили вне зависимости от того, в какой они состоят партии.