Путин: санкции против России абсолютно бесперспективны

https://static.news.ru/photo/466eff68-7698-11eb-b112-96000091f725_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Использование инструментов спецслужб и санкционной политики в отношении России бесперспективно. Об этом президент Владимир Путин заявил в ходе заседании коллегии ФСБ.

Глава государства отметил, что РФ пытаются сдерживать из-за рубежа различного рода ограничениями и блокировать реализуемые Москвой международные проекты, в которых заинтересованы страны — партнёры России. Наряду с этим предпринимаются попытки вмешательства в общественную и политическую жизнь страны, в том числе с применением инструментов спецслужб.

Хочу повторить: подобная линия в отношении России абсолютно бесперспективна, — цитирует Путина РИА Новости.

Ранее стало известно, что Совет ЕС принял решение ввести санкции в отношении людей, которые причастны к осуждению оппозиционера Алексея Навального. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что соответствующие меры должны быть приняты максимум в течение недели. Он отметил, что министры иностранных дел европейских стран решили рассматривать Россию как соседа, который действует как противник.

Как писал NEWS.ru, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала решение ЕС о расширении ограничений цирком и заранее разыгранной абсурдной историей. По её словам, этот шаг является в первую очередь унижением самой Европы с её достижениями в сфере прав человека.

Навальный был задержан в московском аэропорту Шереметьево 18 января после возвращения из Германии. Московский суд приговорил его к 3,5 года колонии по делу «Ив Роше». Позднее Мосгорсуд признал этот вердикт законным, но снизил срок отбывания наказания оппозиционера в колонии до двух с половиной лет. Навальному заменили условный срок на реальный, так как он не отмечался в российской полиции в период нахождения в ФРГ.