https://static.news.ru/photo/62c00bca-66be-11ea-99e3-fa163e074e61_660.jpg Вячеслав Володин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Выступление президента Владимира Путина в Государственной думе по поправкам к Конституции, связанным в том числе с обнулением его срока, было личной инициативой главы государства. Об этом заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

По его словам, он сразу же позвонил Путину и они обсудили новые предложения.

Я просто рассказал. Но он принял решение приехать. Это крайне важно, по всем ключевым вопросам всё расставил на свои места, — рассказал Володин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Предложение об обнулении числа сроков для Путина высказала депутат Госдумы Валентина Терешкова. Изменение в Конституции предполагает отказ от учёта предыдущих сроков главы государства. Это позволит ему после принятия поправок снова занять главный пост страны, невзирая на предыдущие четыре срока с перерывом на президентство Дмитрия Медведева.

Позднее глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников пояснил, что в Конституции сохранятся ограничения на число президентских сроков. Возможность снова стать лидером нации появляется только в «конкретной ситуации» и носит переходный характер.

Как писал NEWS.ru, после этого оппозиция уведомила мэрию Москвы о проведении 21 марта митинга против новых сроков Путина. Однако мероприятие не было согласовано.