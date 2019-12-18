https://static.news.ru/photo/8be52c06-2253-11ea-bdd9-fa163e074e61_660.jpg Фото: ukroboronprom.com.ua

Владимир Путин шуткой ответил на вопрос украинского журналиста Романа Цымбалюка на ежегодной пресс-конференции главы государства в Москве.

Представитель Незалежной поблагодарил Путина за то, что у него нет проблем с работой в России. Однако он заметил, что Москва, вероятнее всего, изменила бы отношение к украинским журналистам, если бы украинские танки были на Кубани. В ответ Путин напомнил о советском происхождении танков, которые в настоящее время находятся на вооружении армии Украины.

Журналист заявил, что основным боевым танком Украины на данный момент является Т-64, который «произведён в Харькове».

Ну, это тоже советская машина, — заявил глава государства.

Ранее глава государства сообщил, что его насторожили слова украинского лидера Владимира Зеленского, заявившего о возможности пересмотра Минских соглашений. По мнению российского лидера, пересмотр договорённостей может завести ситуацию в тупик.

NEWS.ru ведёт онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.