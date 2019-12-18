Владимир Путин шуткой ответил на вопрос украинского журналиста Романа Цымбалюка на ежегодной пресс-конференции главы государства в Москве.
Представитель Незалежной поблагодарил Путина за то, что у него нет проблем с работой в России. Однако он заметил, что Москва, вероятнее всего, изменила бы отношение к украинским журналистам, если бы украинские танки были на Кубани. В ответ Путин напомнил о советском происхождении танков, которые в настоящее время находятся на вооружении армии Украины.
Журналист заявил, что основным боевым танком Украины на данный момент является Т-64, который «произведён в Харькове».
Ну, это тоже советская машина, — заявил глава государства.
Ранее глава государства сообщил, что его насторожили слова украинского лидера Владимира Зеленского, заявившего о возможности пересмотра Минских соглашений. По мнению российского лидера, пересмотр договорённостей может завести ситуацию в тупик.
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