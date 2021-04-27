Путин: россияне смогут проголосовать на выборах без подсказок извне

https://static.news.ru/photo/04df4dce-a74d-11eb-8701-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность в том, что россияне смогут проголосовать на выборах в депутаты Госдумы самостоятельно, не прибегая к подсказкам извне. Об этом сообщает «Интерфакс».

Глава государства уверен , что «граждане России смогут сделать свой выбор осознанно, в том числе и без услужливых, а зачастую опасных, несущих раздор в обществе подсказок извне». Он также отметил, что обновление власти в стране должно происходить только по воле граждан, которые сами решат, кто достоин представлять их интересы.

Помимо этого, президент РФ выразил надежду, что предвыборная гонка никак не скажется на качестве работы парламентариев. Он полагает, что накал страстей не окажет влияния на законотворческую деятельность.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что у России есть свой ген демократии. По его словам, в стране созданы все необходимые условия для проведения демократических выборов, а западным странам стоит перестать «беспокоиться» за судьбу РФ.