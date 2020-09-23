Путин: россияне поддержали курс на укрепление суверенитета РФ

Глава РФ Владимир Путин заявил о необходимости качественного формирования всей правовой базы России. Лидер подчеркнул, что поправки в Конституцию должны на десятки лет вперёд закрепить фундаментальные основы развития страны. По его словам, граждане поддержали курс на укрепление суверенитета РФ.
Президент также отметил, что запросы людей должны найти отражение в федеральном бюджете на предстоящие три года. Руководитель государства напомнил, что расходы на реализацию мер из послания президента парламенту 2020 года будут увеличены на 80%,
Ранее NEWS.ru сообщал, что в публикации газеты Le Monde о разговоре президента РФ Владимира Путина и его французского коллеги Эммануэля Макрона об инциденте с оппозиционером Алексеем Навальным много неточных формулировок. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. В Кремле убеждены, что Елисейский дворец не мог сознательно и в нарушение дипломатических норм передать СМИ запись беседы политиков.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен