Путин: россияне поддержали курс на укрепление суверенитета РФ

https://static.news.ru/photo/c741344a-fd89-11ea-a670-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава РФ Владимир Путин заявил о необходимости качественного формирования всей правовой базы России. Лидер подчеркнул, что поправки в Конституцию должны на десятки лет вперёд закрепить фундаментальные основы развития страны. По его словам, граждане поддержали курс на укрепление суверенитета РФ.

Президент также отметил, что запросы людей должны найти отражение в федеральном бюджете на предстоящие три года. Руководитель государства напомнил, что расходы на реализацию мер из послания президента парламенту 2020 года будут увеличены на 80%, пишет ТАСС. Накануне Путин выпустил обращение для правительства и парламента. Глава государства заявил, что граждане страны должны на себе ощутить все права, предусмотренные поправками, внесёнными в Основной закон.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в публикации газеты Le Monde о разговоре президента РФ Владимира Путина и его французского коллеги Эммануэля Макрона об инциденте с оппозиционером Алексеем Навальным много неточных формулировок. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. В Кремле убеждены, что Елисейский дворец не мог сознательно и в нарушение дипломатических норм передать СМИ запись беседы политиков.