Россия выступает за демилитаризацию сегодняшней Украины, заявил президент РФ Владимир Путин. Он добавил, что «Россия услышала» заявления Киева о наличии у Украины ядерных бомб и отметил, что появление на Украине тактического ядерного оружия — стратегическая угроза для России, передаёт ТАСС.
Всё, о чём было сказано выше, можно в одну секунду перевернуть, если наши так называемые партнёры будут накачивать сегодняшние киевские власти современными видами оружия. Поэтому самый главный пункт — это известная степень демилитаризации сегодняшней Украины, поскольку это единственный объективно контролируемый фактор, который можно наблюдать и на который можно реагировать, — сказал Путин.