Путин: Россия выступает за демилитаризацию Украины

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После признания независимости Донецкой и Луганской народных республик, Минских соглашений больше не существует, заявил президент России Владимир Путин. Он отметил, что власти в Киеве сделали всё, чтобы свести мирные договорённости по Донбассу к нулю, причём ещё задолго до признания республик Россией, передаёт слова президента РИА Новости. Отвечая на вопрос об использовании российских военных в Донбассе, Путин отметил, что Россия при необходимости будет исполнять взятые на себя обязательства в рамках договора с ДНР и ЛНР.

Да, конечно, теперь Минских соглашений не существует, что ж их выполнять, если мы признали независимость этих образований (ДНР и ЛНР. — NEWS.ru), — сказал Путин. Он добавил, что Минские соглашения...