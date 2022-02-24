Путин: Россия не собирается наносить ущерб мировой экономике

Президент России Владимир Путин на встрече с Российскими предпринимателями заявил, что Россия готовилась к санкциям и другим возможным последствиям со стороны западных стран в ответ на проведение спецоперации Вооружённых сил РФ на Украине. Он добавил, что действия российских властей не направлены на нанесение ущерба мировой экономике, поскольку РФ является её частью.

Россия остаётся частью мировой экономики, мы не собираемся наносить ущерб системе мирового хозяйства, в которой мы находимся. Наши партнёры не должны ставить задачу выталкивать нас из этой системы, — сказал Путин.

Он добавил, что российские власти «готовились к рестрикциям и санкционной политике».

Также он обратился с призывом к предпринимателям, чтобы они с пониманием отнеслись к сложившейся ситуации и продолжили взаимодействие с правительством в поисках лучших решений для противодействия санкциям.

Вы в праве рассчитывать, что со стороны правительства предсказуемость будет понятной и стабильной, — сказал Путин, говоря о возможностях для некоторого послабления для бизнеса.

Ранее президент Швейцарии, Федеральный советник по иностранным делам Игнацио Кассис заявил, что страна введёт финансовые санкции против трёх российских банков и 361 депутата. Ограничения в том числе будут касаться поездок в страну для 336 российских депутатов.