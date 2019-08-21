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Президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос финского журналиста, на какой позиции российский лидер видит себя после 2024 года.

Об этом ещё рано говорить, сейчас ещё только 2019-й, — ответил Путин на пресс-конференции после переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинистё. Ранее Путин, комментируя ситуацию с Договором о ликвидации ракет...