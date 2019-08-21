Президент Владимир Путин заявил, что Россия может нормально существовать и без Совета Европы. Однако если РФ исключат, то её граждане больше не смогут жаловаться в ЕСПЧ, напомнил российский лидер.
Мы туда не рвёмся. Если нас там не хотят видеть, мы готовы обойтись и без этого. Но тогда люди не смогут обратиться в Европейский суд по правам человека. Не думаю, что это является лучшим способом строительства единой Европы от Лиссабона до Владивостока, — сказал Путин на пресс-конференции после переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинистё.
21 августа Путин находится с официальным визитом в Хельсинки. Одной из ключевых тем переговоров стал вопрос восстановления полноформатных отношений с Европейским союзом. По их итогу глава России выразил надежду на положительные изменения. При этом президент Финляндии планировал затронуть тему массовых акций протеста в Москве и обсудить ситуацию на Украине, писал News.ru.