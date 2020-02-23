Россия будет изобличать любые попытки, направленные на искажение истории Великой Отечественной войны. С таким заявлением выступил президент страны Владимир Путин.
Глава государства, выступая на торжественном концерта по случаю Дня защитника Отечества, напомнил, что 9 мая пройдут торжественные мероприятия по случаю 75-й годовщины победы в ВОВ.
Наш долг — всегда помнить, какой ценой досталась эта Победа. И мы никому не позволим перечеркнуть эту героическую страницу истории, будем изобличать любые попытки исказить историю, предать забвению дух союзничества и нашего боевого братства, — подчеркнул политик.
Он призвал в это праздник поздравить ветеранов, которых по праву называют поколением победителей,
Как писал NEWS.ru, ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила российских военных с Днём защитника Отечества. Она отметила несгибаемую волю воинства России, его патриотизм и верность долгу. По словам Матвиенко, День защитника Отечества — всенародно любимый праздник. В этот день россияне чествуют тех, кто посвятил свою жизнь Родине, кто готов неустанно стоять на защите национальных интересов и охранять российскую землю.
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