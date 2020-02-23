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Факт того, что в протестах в Новых Санжарах на Украине не участвовали «спецподстрекатели», был вполне ожидаемым, так как местным жителям надоели решения властей. Таким образом ответ «вирусологов в спортивных костюмах» президенту Украины Владимиру Зеленскому прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков.

Как отметил политик, заявления о подстрекателях являются «выдумками Киева». Сами жители Новых Санжар уже опровергли эти обвинения. Они просто местные жители, которых достали все решения властей, — цитирует Пушкова РИА...