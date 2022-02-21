Путин: Россия накажет виновных в убийстве людей в Одессе в 2014 году

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва сделает всё, чтобы покарать виновных в зверском убийстве участников мирной акции в Одессе в 2014 году. Имена виновников злодеяния в России известны, отметил российский лидер в обращении к гражданам, которое транслировали ведущие телеканалы страны.

Невозможно без содрогания вспоминать о страшной трагедии в Одессе, где участники мирной акции протеста были зверски убиты, заживо сожжены в Доме профсоюзов. Преступники, которые совершили это злодеяние, не наказаны, их никто и не ищет, но мы знаем их поимённо и сделаем всё, чтобы их покарать: найти и предать их суду, — подчеркнул Путин.

Он напомнил, что после госпереворота в Киеве захватившие власть радикалы организовали преследования и террор в отношении тех, кто был против антиконституционных действий. Несогласные с госпереворотом столкнулись с издевательствами и публичными унижениями. В тот год города Украины захлестнула волна погромов и насилия, случилась серия громких и безнаказанных убийств, рассказал Путин.

Ранее стало известно, что украинские военные прекратили обстрелы территорий ЛНР и ДНР после признания Россией независимости донбасских республик. В Донецке и Луганске установилась полная тишина. Обстрелы прекратились сразу же после подписания Владимиром Путиным указов о независимости и суверенитете ЛНР и ДНР.