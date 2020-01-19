Диалог между Россией и Турцией всегда идёт непросто, но стороны научились договариваться и находить приемлемые компромиссы. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе встречи со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом.
По словам президента, Москва и Анкара выстроили «очень добрые, доверительные отношения» почти по всем направлениям работы. Путин отметил, что они могут служить примером конструктивного сотрудничества между соседями,
Ранее NEWS.ru писал, что Путин и Эрдоган проводят в Берлине переговоры по ситуации в Ливии. Российский лидер отметил, что не теряет надежды на разрешение кризиса в стране путём диалога.
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