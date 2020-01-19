https://static.news.ru/photo/91d7fc68-3abf-11ea-bd89-fa163e074e61_660.jpg Реджеп Эрдоган и Владимир Путин Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Диалог между Россией и Турцией всегда идёт непросто, но стороны научились договариваться и находить приемлемые компромиссы. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе встречи со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом.

По словам президента, Москва и Анкара выстроили «очень добрые, доверительные отношения» почти по всем направлениям работы. Путин отметил, что они могут служить примером конструктивного сотрудничества между соседями, сообщает «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал, что Путин и Эрдоган проводят в Берлине переговоры по ситуации в Ливии. Российский лидер отметил, что не теряет надежды на разрешение кризиса в стране путём диалога.