Путин: Запад пытается вбить клин между Москвой и Пекином

Россия и Китай намерены расширять сотрудничество, несмотря на попытки западных партнёров помешать этому взаимодействию и вбить клин между Москвой и Пекином, заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МИД. Глава государства охарактеризовал отношения с КНР как всеобъемлющее стратегическое партнёрство.
Можно сказать, [двусторонние отношения] считаются моделью эффективного межгосударственного взаимодействия в XXI веке. Разумеется, это не всем нравится. Некоторые западные партнёры откровенно пытаются вбить клин между Москвой и Пекином, — сказал Путин.
Президент добавил, что Москва будет реагировать на данные действия Запада дальнейшим расширением сотрудничества с КНР.
Мы это прекрасно видим и вместе с китайскими друзьями будем и далее реагировать на них (действия Запада. — NEWS.ru) расширением взаимодействия в политике, экономике, в других сферах, координировать шаги на международной арене, — подчеркнул Путин.
16 ноября президент США Джо Байден провёл по видеосвязи переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Американский лидер заявил, что Вашингтон не намерен создавать блок против КНР, не стремится изменять строй в Китае или вступать в конфликт. Он добавил, что власти США поддерживают единство Китая и выступают против независимости Тайваня. Си Цзиньпин, в свою очередь, заявил о необходимости выполнения сторонами международных обязательств. По его мнению, США и КНР должны уважать друг друга и сотрудничать, несмотря на вызовы.