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Президент России Владимир Путин заявил, что действия стран Запада в Чёрном море выходят за определённые рамки. Западные партнёры очень поверхностно относятся к российским предостережениям и словам о «красных линиях», в том числе когда проводят учения непосредственно у границ РФ. Но предупреждения Москвы дают о себе знать и производят определённый эффект.

Что касается Чёрного моря, то последнее вообще выходит за определённые рамки: на расстоянии 20 км от нашей государственной границы летают стратегические бомбардировщики, они, как известно, несут очень серьёзное оружие, —...