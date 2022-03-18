Путин: российские военные на Украине демонстрируют невероятное единение

Российские военные в ходе спецоперации на Украине демонстрируют невероятное единение, заявил во время выступления в «Лужниках» президент РФ Владимир Путин. По словам главы государства, военнослужащие из РФ поддерживают друг друга.

Плечом к плечу, помогают, поддерживают друг друга. А если надо, то как родного брата прикрывают своим телом от пули на поле боя. Такого единения у нас давно не было, — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что сплочённость российских военнослужащих демонстрирует их готовность сражаться за друзей и Родину.

Российский лидер 18 марта принял участие в концерте в «Лужниках» по случаю воссоединения Крыма с Россией. Он выступил с речью, в которой прокомментировал ход и цели российской операции на Украине. В частности, глава государства отметил, что украинские военные проводили карательные операции против мирных жителей Донбасса, которые не приняли государственный переворот 2014 года.

По мнению российского лидера, против жителей Донецкой и Луганской народных республик совершали геноцид: устроили им блокаду и подвергли систематическим обстрелам. Он назвал главной целью военной спецоперации РФ прекращение геноцида населения ЛНР и ДНР.

Крым стал российским регионом в 2014 году. Тогда на полуострове прошёл референдум, на котором подавляющее большинство жителей Крыма и Севастополя проголосовали за вхождение в состав России. Несмотря на это, Украина по-прежнему считает Крым своей, но «временно оккупированной территорией». В Кремле не раз говорили о том, что вопрос о принадлежности полуострова окончательно закрыт.