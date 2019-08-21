Владимир Путин и Саули Ниинистё Владимир Путин и Саули Ниинистё Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия удовлетворена уровнем отношений с Финляндией. Также он выразил надежду, что сторонам удастся обсудить двустороннюю повестку.

Контакты идут по всем линиям: по линии парламентов, правительств, по линии общественных организаций и, конечно, традиционно уделяем значительное внимание гуманитарным связям, — сказал российский лидер.

Кроме того, Путин поблагодарил главу Финляндии Саули Ниинистё за приглашение в страну.

Как ранее писал News.ru, Владимир Путин прибыл в Финляндию, где проведёт переговоры с Саули Ниинистё. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

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