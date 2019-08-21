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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила о распространении неверной информации о требовании денег с гражданина России Евгения Мефёдова, которого отпустили под залог из украинской тюрьмы.

Захарова ссылается на украинское издание, которое опубликовало статью под названием: «Своих не бросаем. МИД РФ требует деньги от россиянина после 5 лет украинской тюрьмы». По версии издания, россиянин должен заплатить...