Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия удовлетворена уровнем отношений с Финляндией. Также он выразил надежду, что сторонам удастся обсудить двустороннюю повестку.
Контакты идут по всем линиям: по линии парламентов, правительств, по линии общественных организаций и, конечно, традиционно уделяем значительное внимание гуманитарным связям, — сказал российский лидер.
Кроме того, Путин поблагодарил главу Финляндии Саули Ниинистё за приглашение в страну.
Как ранее писал News.ru, Владимир Путин прибыл в Финляндию, где проведёт переговоры с Саули Ниинистё. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.