https://static.news.ru/photo/67ab5934-1ce8-11ea-97df-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин, говоря о правах граждан, отметил, что стране нужны чёткие, отлаженные механизмы, которые не позволят отрицать их.

Нужны соответствующие чёткие, отлаженные механизмы, чтобы свести к минимуму вероятность умаления прав и тем более их отрицание, — подчеркнул российский лидер на встрече с судьями Конституционного суда РФ.

По его словам, законодатели не должны отступать от общепризнанных мировых стандартов в сфере защиты прав и свобод человека, передаёт «Интерфакс».

Как писал NEWS.ru, Совет при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) представил главе государства доклад, посвящённый защите прав россиян за рубежом. Встреча с гарантом конституции должна состояться в декабре.