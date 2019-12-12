Президент РФ Владимир Путин, говоря о правах граждан, отметил, что стране нужны чёткие, отлаженные механизмы, которые не позволят отрицать их.
Нужны соответствующие чёткие, отлаженные механизмы, чтобы свести к минимуму вероятность умаления прав и тем более их отрицание, — подчеркнул российский лидер на встрече с судьями Конституционного суда РФ.
По его словам, законодатели не должны отступать от общепризнанных мировых стандартов в сфере защиты прав и свобод человека,
Как писал NEWS.ru, Совет при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) представил главе государства доклад, посвящённый защите прав россиян за рубежом. Встреча с гарантом конституции должна состояться в декабре.
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