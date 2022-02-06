Путин: РФ категорически против расширения НАТО на восток

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия выступает категорически против расширения НАТО за счёт новых членов. Альянс двигается в сторону России и в этой ситуации говорить, что Москва действует агрессивно, нелогично, отметил российский лидер после пятичасовой беседы с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщает РИА Новости.

Мы категорически против расширения НАТО за счёт новых членов, потому что это представляет для нас общую угрозу — дальнейшее распространение НАТО к нашим границам. Не мы же двигаемся к НАТО, а НАТО двигается к нам. Поэтому говорить, что Россия агрессивна, по меньшей мере не соответствует здравой логике, — подчеркнул Путин.

Российский лидер до этого напомнил, что в стратегии НАТО Россия названа главной угрозой безопасности, а поскольку Альянс обозначил Россию своим противником, мимо этого Москва пройти не может.

Ранее стало известно, что России и Европе следует вместе работать над гарантиями безопасности, заявил Эммануэль Макрон. Необходимо построить на континенте новый порядок безопасности и стабильности, отметил глава Пятой республики на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.