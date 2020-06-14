Путин: РФ и США сохраняют паритет в развитии ядерного оборонного комплекса

Президент РФ Владимир Путин заявил, что у РФ и США сохраняется паритет в сфере развития ядерного оборонного комплекса и по носителям, и по количеству боезарядов. Однако Россия, по словам Путина, является лидером в перспективных разработках.
Как российский лидер отметил в интервью программе «Вести недели», после распада Советского Союза начались попытки переделать под себя мир тех, кто считал себя победителями в холодной войне.
Начали, по сути, пренебрегая сложившимися нормами международного права, перекраивать мир, — сказал Путин.
Как ранее писал NEWS.ru, никаких позитивных сигналов от Вашингтона о продлении Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) нет, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. По его словам, данному соглашению остаётся жить несколько месяцев.
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