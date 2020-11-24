Путин: РФ готова сотрудничать с Литвой на принципах добрососедства

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Президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова сотрудничать с Литвой на принципах добрососедства и рассчитывает на взаимность в этом начинании.

Как представляется, могло бы быть более активным и разноплановым наше взаимодействие с Литвой. Тем более что мы, как известно, соседи, близкие соседи. Мы готовы к сотрудничеству на принципах добрососедства и уважения друг к другу. И хотел бы я видеть такой же подход и со стороны наших литовских коллег, — заявил российский лидер на церемонии вручения верительных грамот в Кремле, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что Россия закрывает торговые представительства в Литве и на Украине. Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявлял, что российское торгпредство на Украине, по сути, давно не работает, а для торговых отношений с Литвой оно тоже не представляется необходимым.

Украина и Литва активно участвуют в антироссийских санкциях. Кроме того, с обеими странами торговля сейчас находится на минимальном уровне.