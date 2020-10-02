Путин: РФ готова к диалогу и взаимодействию с ФРГ по актуальным вопросам

https://static.news.ru/photo/5c66333c-054a-11eb-b1ec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин поздравил президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера и канцлера Ангелу Меркель с Днём германского единства. Он подтвердил готовность России к диалогу и взаимодействию с Германией по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня.

Путин направил поздравительную телеграмму. [Он] подтвердил неизменную готовность России к диалогу и взаимодействию с германскими партнёрами по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня, — сообщает пресс-служба Кремля.

После окончания Второй мировой войны Германия была разделена на четыре зоны оккупации, включая советскую. В последней в знак несогласия с принятием единой конституции для земель, попавших в зону оккупации союзников (ФРГ), провозгласили образование ГДР. Обе Германии объединились спустя 41 год.

Дата 3 октября в качестве государственного праздника закреплена в Договоре об объединении Германии от 31 августа 1990 года. Это единственный государственный праздник ФРГ, установленный на федеральном уровне. Все остальные регулируются законодательством земель.

Отношения между Москвой и Берлином охладели после заявления немецкого правительства о попытке убийства Алексея Навального в Сибири с помощью боевого отравляющего вещества «Новичок». Российский оппозиционер находится на лечении в ФРГ в качестве личного гостя Ангелы Меркель. Высшее руководство Германии, а также международное сообщество настаивают на проведении Москвой расследования по данному факту. Кремль заявляет, что на территории России ядов в организме Навального обнаружено не было, писал NEWS.ru.