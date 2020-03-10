https://static.news.ru/photo/0c829442-62d3-11ea-b4c0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Россия сможет достойно пройти период, связанный с нестабильностью на нефтяных рынках и угрозой распространения коронавируса. Об этом в Госдуме заявил президент страны Владимир Путин.

Уверен абсолютно, что мы этот период пройдём достойно. И экономика в целом будет укрепляться, и важнейшие отрасли производства будут более мощными и конкурентоспособными, — цитирует ТАСС главу государства.

Вместе с тем он обратил внимание на то, что происходящие сейчас в мире перемены носят кардинальный и необратимый характер. Это, по словам Владимира Путина, касается мировой политики, глобальной экономики, сферы безопасности.

Президент согласился с депутатами, отметившими глобальные изменения во всех сферах жизни. Российский лидер указал на «бурный, взрывной характер развития технологий», а также на перемены в других областях.

Владимир Путин прибыл в Госдуму для обсуждения возможной поправки к законопроекту о Конституции, согласно которой после принятия нового варианта основного закона президентский срок может будет обнулён.

Ранее с предложением обнулить сроки полномочий президента выступила депутат Госдумы от «Единой России» Валентина Терешкова. По её мнению, после вступления в силу обновлённой Конституции у действующего главы государства Владимира Путина должна быть возможность избираться на пост президента, как и у любого другого гражданина РФ, писал NEWS.ru.