Путин решил напомнить Федеральному Собранию о внутренних проблемах страны

Главная тема нынешнего послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию — это, прежде всего, внутренние вопросы. Тему обозначил глава государства в начале своей речи.
Помимо этого, по его словам, речь пойдёт и о вопросах безопасности, а также о внешней политике страны.
Сегодняшнее послание будет посвящено главным образом нашим внутренним вопросам. Это, разумеется, вопросы здравоохранения, социальной политики, экономики. Ну и, конечно, надо будет несколько слов сказать о внешних делах — буквально несколько слов и по вопросам безопасности, — сказал Путин.
Владимир Путин 21 апреля в 17-й раз выступает с посланием Федеральному собранию. Мероприятие проходит в Центральном выставочном зале «Манеж». Темы, которые поднимет глава государства в выступлении, Кремлём не афишировались, но пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее
Как правило, на речь президента в рамках послания Федеральному Собранию телеканалы отводят один час эфирного времени. Чаще всего, примерно столько мероприятия и длится. Впрочем, бывали случаи и превышения этого лимита. Например, в 2018 году речь российского лидера стала рекордной по длительности, он говорил почти два часа.