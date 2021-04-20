Путин решил напомнить Федеральному Собранию о внутренних проблемах страны

https://static.news.ru/photo/a3824554-a283-11eb-9c03-96000091f725_660.jpg Фото: kremlin.ru

Главная тема нынешнего послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию — это, прежде всего, внутренние вопросы. Тему обозначил глава государства в начале своей речи.

Помимо этого, по его словам, речь пойдёт и о вопросах безопасности, а также о внешней политике страны.

Сегодняшнее послание будет посвящено главным образом нашим внутренним вопросам. Это, разумеется, вопросы здравоохранения, социальной политики, экономики. Ну и, конечно, надо будет несколько слов сказать о внешних делах — буквально несколько слов и по вопросам безопасности, — сказал Путин.

Владимир Путин 21 апреля в 17-й раз выступает с посланием Федеральному собранию. Мероприятие проходит в Центральном выставочном зале «Манеж». Темы, которые поднимет глава государства в выступлении, Кремлём не афишировались, но пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее отмечал , что послание «будет постковидным». Глава государства действительно начал речь с разговора о пандемии и его последствиях.

Как правило, на речь президента в рамках послания Федеральному Собранию телеканалы отводят один час эфирного времени. Чаще всего, примерно столько мероприятия и длится. Впрочем, бывали случаи и превышения этого лимита. Например, в 2018 году речь российского лидера стала рекордной по длительности, он говорил почти два часа.