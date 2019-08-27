https://static.news.ru/photo/f6470a88-c911-11e9-8679-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин на встрече с врио губернатора Астраханской области Игорем Бабушкиным напомнил о важности постоянного диалога с жителями региона.

Бабушкин, в свою очередь, рассказал, что объездил все районы губернии и активно общался с населением. В настоящее время, по словам чиновника, администрация региона изыскивает средства для поддержания соцпроектов и соцподдержки, а также разрабатывает маршрутную карту по развитию судостроения, передаёт « Интерфакс ».

Как писал News.ru ранее, президент России Владимир Путин 27 августа прибыл в Саратов, где ознакомится с работой нового аэропорта Гагарин. Российский лидер прилетел в Саратов из Жуковского после посещения международного авиасалона МАКС-2019 и проведения переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.