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Законопроект о поправках в Конституцию внесён в проект повестки заседания Совета Федерации 11 марта. Об этом сообщается на сайте верхней палаты российского парламента.

О необходимости изменить Конституцию президент России Владимир Путин заявил 15 января во время послания Федеральному собранию. 2 марта глава государства внёс поправки в Госдуму. В одной из них упоминается Бог....