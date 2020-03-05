https://static.news.ru/photo/2014094e-5ec5-11ea-bcf3-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Президенту России Владимиру Путину о распространении фейковой информации о распространении коронавируса докладывают сотрудники ФСБ. Об этом в четверг, 5 марта, журналистам рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Представитель Кремля отметил, что сведения о распространении фейковой информации доходят до российского лидера на регулярной основе.
Естественно, он получает доклады по линии спецслужб, — цитирует Пескова РИА Новости.
Как ранее передавал NEWS.ru, Владимир Путин заявил, что большая часть провокационных вбросов о распространении коронавируса в России идёт из-за границы. Об этом главе государства доложили в ФСБ.
По мнению российского лидера, целью таких вбросов является желание посеять панику среди граждан РФ.