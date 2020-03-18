https://static.news.ru/photo/5d65256a-6930-11ea-bebb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Владимир Путин заявил, что в Конституцию будут внесены дополнения, никто не собирается менять главный документ страны. По его мнению, в Основном законе нужно раскрыть социальный характер государства.

Политик также добавил, что голосование по поправкам могут сдвинуть, так как здоровье граждан важнее.

Если будут проблемы, связанные с известным коронавирусом, закон позволяет нам сдвинуть вправо, что называется, по графику, перенести на более поздний срок это голосование, — отметил глава государства.

Голосование проведут, если позволит эпидемиологическая обстановка.

Впервые о необходимости поменять Конституцию Путин заявил во время своего послания парламенту 15 января 2020 года. Изменения Основного закона были разработаны в кратчайшие сроки и оформлены в виде законопроекта. За несколько недель он прошёл все формально необходимые процедуры: одобрение в Госдуме, Совете Федерации, в региональных парламентах и подписание президентом РФ. Однако в самом документе обозначено, что он вступит в силу при положительном заключении Конституционного суда (уже получено ) и одобрении на общероссийском голосовании.

Как писал NEWS.ru, председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что в случае возникновения угрозы для здоровья граждан всероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ может быть перенесено на другую дату.